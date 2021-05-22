ETSO Başkanı Zıpkınkurt, Meyer-Landrut, Kaymakcı ve Hisarcıklıoğlu'yla bir araya geldi - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Zıpkınkurt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye gelen Meyer-Landrut, Kaymakcı ve Hisarcıklıoğlu ile Taşodalar Otel'de görüştü.

Oda üyelerinden gelen talepleri ileten Zıpkınkurt, konuklara Selimiye Camisi maketi hediye etti.

Görüşmede ETSO Meclis Başkanı Emre Alp de yer aldı.