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ETSO'da akaryakıt sektörü toplantısı yapıldı - Son Dakika

ETSO'da akaryakıt sektörü toplantısı yapıldı

17.02.2022 16:44
ETSO'da akaryakıt sektörü toplantısı yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) akaryakıt sektörü toplantısı gerçekleşti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) akaryakıt sektörü toplantısı gerçekleşti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Meclis Başkanı Emre Alp, ETSO 15. Meslek Komite üyeleri ile odaya kayıtlı akaryakıt sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Zıpkınkurt, burada yaptığı konuşmada, toplantıyı sorunları ilgili makamlara iletmek üzere düzenlediklerini belirtti.

Sektörde bazı sorunların yaşandığını ifade eden Zıpkınkurt, "Akaryakıt sektörü bütçede önemli yer tutuyor. Akaryakıt satışı, vergi tahsilatı ve istihdam ile büyük katkı sağlanıyor. Toplantıda dile getirilen tüm hususlar başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilecek. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektör sorunlarının çözümlenmesi için konuyla ilgili takipte kalacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda akaryakıt sektörü temsilcileri görüşlerini belirtti.

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Meclis Başkanı, Akaryakıt, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETSO'da akaryakıt sektörü toplantısı yapıldı - Son Dakika


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