Son Dakika › Güncel › ETÜ'de 'İslâm Felsefesinin Özgünlüğü' konferansı - Son Dakika
ETÜ'de "İslâm Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı
6 saat önce
Erzurum Teknik üniversitesi Düşünce ve Felsefe Kulübü tarafından organize edilen konferansın konuğu, "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" başlıklı konuşmasıyla Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Ömer Özden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
Erzurum Teknik üniversitesi Düşünce ve Felsefe Kulübü tarafından organize edilen konferansın konuğu, "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" başlıklı konuşmasıyla Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Ömer Özden oldu.
Çok sayıda öğrenci, öğretim üyesi ve davetli tarafından ilgiyle karşılanan konferansta Prof. Dr. Ömer Özden, İslam felsefesinin çeşitli kaynaklardan beslenmekle birlikte tamamen sentez bir felsefe olmadığını, kendine özgü yeni düşünceler ortaya koyduğunu ve bu bağlamda özgün bir felsefe olduğunu ifade etti.
Konferans sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Prof. Dr. Ömer Özden'e bir teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü