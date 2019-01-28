EÜ İletişim Fakültesi RTS Öğrencilerinin Büyük Başarısı

Festivale seçilen öğrencileri makamında kabul eden EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, öğrencilerinin yakaladığı başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri yaptıkları çalışmalar ile ulusal ve uluslararası arenada sahne almaya devam ediyor. Daha önce de çeşitli film festivallerinden pek çok ödül çıkaran Egeli iletişimcilerin çektiği 4 film, 1-9 Şubat 2019 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak 41. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Film Pazarı için Türkiye'den Kısalar- Hazerfan Film Galerisi seçkisine kabul edildi.

Filmler, Ege Üniversitesi İletişim FakültesiRadyo- TV ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lale Kabadayı'nın danışmanlığında hazırlandı. Yönetmenliğini Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ; yardımcı yönetmenliğini Ecem Akçalı'nın yaptığı "Homur Homur", senaryosu Bilge Şahin ve Ertaç Er'e ait olan ve yönetmenliğini yine Bilge Şahin'in yaptığı "Yaşama(ya) Direnen Köy", Zelal Koyuncu'nun yazıp yönettiği "Lal" ve Erkan Bahadır'ın yönetmenliğini yaptığı "Kim" filmleri festival için seçildi.

"Öğrencilerimize desteğimiz her zaman sürecek"

Festivale seçilen öğrencileri makamında kabul eden EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, öğrencilerinin uluslararası alanda yer alacak kalitede film çekmesiyle gurur duyduğunu söyledi. Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, üretilen filmlerdeki tür çeşitliliğinin de Radyo-TV ve Sinema Bölümü'ndeki eğitimin kalitesini ve başarısını gösterdiğini vurguladı. Fakülte olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Takımcı, "Fakültemiz öğrencileri her alanda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Daha önce de ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen çok başarılı öğrencilerimiz oldu. Yine fakültemiz öğrencileri tarafından çekilen 4 adet film, 41. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Film Pazarı için seçildi. Bu başarıya imza atan öğrencilerimizi can-ı yürekten kutlarım. Çalışan, üreten öğrencilerimize desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Kısa film alanında dünyanın en önemli film festivallerinden kabul edilen Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali, festival direktörleri, programcıları ve uluslararası ajansları bir araya getirerek, seçilen filmlerin ve yönetmenlerin, dünya genelinde organize edilen çok sayıda yarışma ve gösterime davet edilmesini sağlayan platform olma özelliğini taşıyor.

İletişim Fakültesi'nin başarılı yönetmen öğrencileri, duygularını şu şekilde dile getirdi: Yönetmenler Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ; "Bir buçuk yıl üzerinde çalıştığımız stop-motion animasyon projemizin Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Pazarı'na seçilmesi, emeklerimizin boşa gitmediğinin kanıtı. Yapım aşamasından hem çok keyif aldığımız hem de çok öğretici bir süreç olan bu film gibi, tür olarak stop-motion'da ilerlemeyi çok istiyoruz. Fakültemizin imkanlarını kullanabilme özgürlüğümüz önümüzü açıyor ve bu yıl ön hazırlıklarını tamamladığımız iki kısa film projemizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Okulumuza teşekkür ederiz."

"Bu başarı, yeni filmler üretme isteğimi daha da güçlendirdi"

Yönetmen Erkan Bahadır; "Henüz lisans ikinci sınıfta olmama rağmen, uluslararası alanda filmimin dolaşacak olması beni çok mutlu ediyor. Kurmaca aslında çok zor bir tür ve bu tür seçkilerde en fazla başvuru da kurmacadan olduğu için, seçilme şansınız çok güçleşiyor. Ama güzel bir proje ile başarılı olunabileceğini kendime ve sınıf arkadaşlarıma kanıtlamış oldum. Filmin her aşamasında arkadaşım Hüseyin Paşaoğlu da bana destek oldu, ona da teşekkür ederim. Aynı zamanda Lale Hocam'a ve okulumuza teşekkür ederim. Bu başarı, yeni filmler üretme isteğimi daha da güçlendirdi. Hocalarımın da yardım ve yol göstermesi eşliğinde başka projelerde de bu gibi başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok.

Yönetmen Bilge Şahin; "Yaşama(ya) Direnen Köy belgeseli, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümünde Yüksek Lisans yapan Ertaç Er'in fotoğraf çalışmasından hareketle, Ertaç Er ile hazırladığımız Çallı Köyü hakkındaki belgesel projesine dayanıyor. Film yapım aşamasında yok olmaya mahkum bir köyü ele almak, zamana tanıklık ediyor olmanın heyecanını bize yaşatmıştı. Filmin seçkiye kabul edildiğini öğrenmek ise ayrı bir mutluluk. Doğru yönlendirmeleri ile her zaman yanımızda olan Danışman Hocamıza teşekkür ediyoruz"

Yönetmen Zelal Koyuncu ise"Filmimde, bir kadın hikayesi anlatıyorum. Metaforlar aracılığıyla öykü anlatmak zor anlaşılır olsa da, birçok açıdan düşündürücü ve özgürleştirici bir deneyimi seyirciyle paylaşmayı sağlıyor. Şimdi bu seyirciler uluslararası alanda da olacak, bunun için duygularım tarifsiz, çok mutluyum. Gerek yapım öncesi, gerekse yapım aşaması ve sonrasında, proje tamamlanıncaya kadar bana danışmanlık yapan ve destek olan Hocam'a ve Fakültemize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca projemde emek harcayan arkadaşım Yunus Emre Işık'a da teşekkür etmek istiyorum. Umarım daha birçok proje üretebilir, yurtiçinde ve dışında çalışmalarımla temsil hakkı kazanırım"