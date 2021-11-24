EÜ Spor Bilimleri Fakültesinin eğitim kalitesi tescillendi - Son Dakika

EÜ Spor Bilimleri Fakültesi yönetimini makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans programlarının akredite olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Budak, "Kaliteli eğitim ve öğretimin, araştırmanın, idari ve akademik yapının, laboratuvar altyapısının en önemli göstergesi hiç şüphesiz ki akreditasyondur. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde üniversite olarak bir ilki başararak YÖKAK'tan tam kurumsal akreditasyon alan ilk kurum olduk. Birim bazında da kalite çalışımlarımızı sürdürerek bütün birimlerimizi akreditasyonla taçlandırmak istiyoruz. Spor Bilimleri Fakültemiz de gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda ülkemizde ilk akreditasyon alan fakültelerden birisi oldu. Spor Bilimleri Fakültemiz, bu akreditasyon belgesi ile verdiği eğitimin kalitesini tescillemiş oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana nitelikli ve kalite eğitim için tüm birimimizle akredite olmayı hedef edindik. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte bu gelişmeler bizleri son derece memnun ediyor. Akredite olma sürecinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

" Türkiye'de ilk akreditasyon belgesi alan fakülteler arasında yer aldık"

Akreditasyon süreçleri hakkında bilgi veren EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer, "İlk değerlendirme süreçlerine başvurular 2020 yılında yapıldı. Bu süreçte ilk etapta 12 üniversitenin başvuruları değerlendirmeye alındı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile ilgili başvurularımızı gerçekleştirdik. Değerlendirme sürecinde akademik kadro, spor tesisleri, mali yapı,derslikler, öğrenci işleri, personel gibi birçok konu inceledi. Bölümlerimizin değerlendirme süreçleri Mayıs 2021'de tamamlandı. Bu sürecin sonucu 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde açıklandı. Başvurduğumuz her iki bölümümüzde 2 yıllık akreditasyon alarak Türkiye'de ilk akreditasyon belgesi alan fakülteler arasında yer aldı" dedi.

YÖKAK tarafından 2020 yılında yetkilendirilen Spor Bilimleri Derneği, ülkemizde spor bilimleri fakültelerinin akreditasyon süreçlerini değerlendirilmesini gerçekleştiriyor. Değerlendirmeler, bu dernek bünyesinde bulunan Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılıyor.