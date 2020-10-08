EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Elektrik üretim ve tüketiminde tarihi sezon yaşanıyor - Son Dakika

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Elektrik üretim ve tüketiminde tarihi sezon yaşanıyor

08.10.2020 12:13
EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Elektrik üretim ve tüketiminde tarihi sezon yaşanıyor, System.String[]

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle sanayinin toparlandığını belirterek, "Bu toparlanma sonrasında Türkiye, tarihinin en büyük elektrik üretim ve tüketim sezonunu yaşıyor.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle sanayinin toparlandığını belirterek, "Bu toparlanma sonrasında Türkiye, tarihinin en büyük elektrik üretim ve tüketim sezonunu yaşıyor." dedi.

Alagöz, Türkiye Bilim Akademisinin düzenlediği "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payının 2008'de yüzde 50'ye kadar çıktığını fakat kaynak çeşitliliği sağlanmasıyla bu oranın giderek azaldığını söyledi.

Arz güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verildiğini dile getiren Alagöz, "Bugün itibarıyla Türkiye'de doğal gaz santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 27 seviyesinde fakat doğal gazın toplam üretimdeki payı yüzde 17-18 seviyesine geriledi. Kurulu gücümüz var ama tercih ettiğimiz üretim şekli doğal gazdan üretim değil çünkü bu kaynağı tamamen ithal ediyoruz." diye konuştu.

Alagöz, eylül ayı itibarıyla doğal gazın elektrik üretimindeki payının artışa geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Kovid-19 nedeniyle üretimin azalması her ülke gibi bizim de gerçeğimiz oldu. Dolayısıyla, Türkiye bir süre üretim gücünü kullanamadı. Sanayinin enerji ihtiyacı azalınca, üretimde de daha optimum çözümlere yöneldik fakat Türkiye şu anda artık bu biriken ihtiyacını birden üretme eğilimine girdi. Sanayi kendini toparladı. Hatta, sanayi toparlamanın ötesine geçti ve 2018 verilerinin üzerine çıkmaya başladı. Bu toparlanma sonrasında Türkiye, tarihinin en büyük elektrik üretim ve tüketim sezonunu yaşıyor. Tüm kapasitesiyle elektrik üretimini gerçekleştiriyor. Doğal gaz santralleri de bu dönemde daha fazla çalıştırılmaya başlandı. Tüketim şu anda olağanüstü bir hızla artıyor. Bunu karşılamak için üretimi de artırmamız gerekiyor. Hidroelektrik kaynakların neredeyse yüzde 98'i kullanıldı. Artık küçük derelerde ve nehirlerde elektrik üretme kapasitesini artırabiliriz ama bu yüzde 2'lik bir beklentiden öteye gitmiyor."

Alagöz, bu nedenle 2021-2023 döneminde Türkiye'nin tüketim ihtiyacını karşılamak için doğal gaz santrallerini kullanmaya devam edeceğini dile getirerek, gaz türbinleri ve motorlarının yedek parça üretiminde yerlileştirme çalışmalarının artması gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Alagöz, Enerji, Eüaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Elektrik üretim ve tüketiminde tarihi sezon yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi

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