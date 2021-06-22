EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden Belçika namağlup bir üst tura çıktı

Belçika ile Finlandiya, Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, 2-0'lık skorla rakibini yenerek gruptan namağlup çıktı.

BELÇİKA FİRE VERMEDİ

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Belçika, 74. dakikada Hradeck'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. 81. dakikada sahneye çıkan Lukaku farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Belçika 9 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Finlandiya ise 3 puanda kaldı grubu 3. sırada tamamladı. Finlandiya gruptan çıkmak için tüm maçların üçüncü maçlarının bitmesini bekleyerek en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4'e girmeye çalışacak.