EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi belli oldu: İtalya

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Bükreş Ulusal Stadyumu'nda Ukrayna'yla karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Avusturya bir üst tura yükseldi.

SON 16'DA RAKİP İTALYA

Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti. Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.