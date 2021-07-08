EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu
08.07.2021 08:35
EURO 2020'de yarı final mücadelesinde İngiltere, Danimarka'yı 2-1 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngilizler, Avrupa Şampiyonası'nda tarihlerinde ilk kez finale kalma başarısı gösterirken 1966 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez büyük bir turnuvada finale yükseldiler. Final maçı, 11 Temmuz saat 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
EURO 2020 'de İngiltere ile Danimarka yarı final karşılaşmasında Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma devrelerinde 2-1 kazanan İngiltere adını finale yazdırdı ve İtalya'nın rakibi oldu.
HARRY KANE FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmaya iki takım da birbirini tartarak başladı. Danimarka yarı alanını fazla adamla savunurken İngiltere kanat organizasyonlarıyla etkili olmak istedi. Maç iki taraf içinde durağan bir tempoda ilerlerken Danimarka'da Damsgaard'ın 30. dakikada attığı harika frikik golü eşitliği bozdu. Bu dakikada itibaren İngiltere ataklarını sıklaştırdı ve Kjaer'in kendi kalesine attığı golle oyuna dengeyi getirdi. Normal süre 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatma devrelerine gitti. 104. dakikada penaltı kazanan İngiltere'de Harry Kane topun başına geldi. Penaltı vuruşunu kaçıran İngiliz golcü, Danimarka kalecisi Schmeichel'dan dönen topu ağlara gönderdi ve İngiltere'ye finali getirdi.
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