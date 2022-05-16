SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da - Son Dakika
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SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da

16.05.2022 12:31

SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'daAhmet KORKMAZERNEVŞEHİR(DHA) - Almanya'nın Tübingen kentinden 9 Mayıs'ta yola çıkan Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 1 gün mola verdikleri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinden...

SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da

Ahmet KORKMAZERNEVŞEHİR(DHA) - Almanya'nın Tübingen kentinden 9 Mayıs'ta yola çıkan Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 1 gün mola verdikleri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinden Ürdün'e uğurlandı.

Almanya'nın Tübingen kentinden yola çıkan Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Kapadokya bölgesine ulaştı. 1 gün Kapadokya'da mola veren ralliciler, bölgeyi gezdi. 1 günlük molanın ardından ralliciler, Ürdün'e gitmek üzere yola çıktı. Rallicileri uğurlayan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 16'ncısı düzenlenen bu ralliye pandemi döneminde ara verilmişti. Yeniden yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu etkinlikte bir yarıştan ziyade kültürler arası işbirliği var. Doğuyu batıya, batıyı doğuya bağlayan yer burası Anadolu'dayız ve kendilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu.

Ralli organizatörü Nadir Serin ise Almanya'da yola çıkıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye geldik. Aramızda Türkiye'ye ilk defa gelenler var. Kapadokya'yı herkes biliyordur ama fotoğraftan değil de birebir çıplak gözle görmek daha çok hoşlarına gitmiştir. 16'ncısını yaptığımız bu rallide gelenek olarak araçları bitiş noktasına bağışlıyoruz. Sosyal proje kapsamında araçları Ürdün'deki Suriyeli mültecilere bağışlayıp uçakla geri döneceğiz. Biraz masraflı belki ama bu işin zevki ve tadı da burada ifadelerini kullandı. (DHA)

SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da
SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da

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Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'dan geçti Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'dan geçti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Europa-OrientDoğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'da - Son Dakika
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