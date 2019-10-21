Son Dakika Haberleri: Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım etti
Son Dakika 3. Sayfa Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım etti

Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım etti

2 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir adam ev arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım etti, System.String[]

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir adam ev arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Apartmanın önüne çıkan adama çevredeki vatandaşlar dakikalarca tampon yaparak müdahale etti.


Olay, Yeşilkent Mahallesi 1904. sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanda arkadaşlarıyla birlikte kaldığı söylenilen yabancı uyruklu 43 yaşındaki Abdullah isimli adam tartıştığı diğer oda arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan adam kapının önüne çıkıp yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar yaralı adam için polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yerde yatan yaralı adama dakikalarca tampon yaptı. Kan kaybeden adam olay bina önüne gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayı yapan şahsı yakalamak için incelemelere başladı. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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