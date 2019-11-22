Son Dakika Haberleri: Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı
Son Dakika Spor Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı - Son Dakika Spor

Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı

6 saat önce

Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.

Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı, System.String[]

Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.


Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 11-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursu başladı. Kursa farklı illerden 16'ya yakın antrenör katıldı. Zonguldak'tan ise bilardo salonu işletmeciliği yapan Musa Çakmak'ın eşi Nebiye Çakmak katıldı. Zonguldak'ta ilk kez bir kadının bilardo antrenör yetiştirme eğitim kursuna katılması kadınlara örnek oldu. Öte yandan Çakmak'ın eşi gibi iyi bir bilardocu olduğu ve eşinin destekleriyle kursu katıldığı öğrenildi. Ardından kursun sona ermesinin ardından kursiyerler antrenörlük belgesine sahip olacaklar. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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