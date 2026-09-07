EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu

EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Finalin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Melissa Vargas’ın ödülünü, CEV Başkanı Roko Sikiric ile Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve turnuvanın isim sponsoru Trendyol adına Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin birlikte takdim etti.

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu: Finalin En Değerli Oyuncusu Ödülünü CEV Başkanı ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı’ndan Aldı

Avrupa kadın voleybolunun önde gelen organizasyonu CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı, Türkiye ile İtalya’yı karşı karşıya getiren final mücadelesiyle sona erdi. Finalin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, ödülünü CEV Başkanı Roko Sikiric ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in elinden aldı.

EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk voleybolunun son yıllarda ortaya koyduğu başarıların bir kez daha şampiyonlukla taçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Trendyol olarak uzun süredir Türk voleybolunun yanında yer alıyor, milli takımlarımızdan altyapıya kadar uzanan desteğimizi büyütmeye devam ediyoruz. CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru olarak bu heyecana ortak olmak bizim için ayrıca gurur verici. Filenin Sultanları’nı bu tarihi başarıları için yürekten tebrik ediyor, bize bu büyük mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz.”

Trendyol’dan Voleybola Uzun Soluklu Destek

2022 yılından bu yana Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olan Trendyol, Türk voleyboluna verdiği desteği bu yıl CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsorluğuyla uluslararası arenaya taşıdı. Trendyol, milli takımlara verdiği desteğin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Fabrika Voleybol Okulları aracılığıyla çocukların erken yaşta sporla buluşmasına ve altyapının güçlenmesine katkı sağlıyor. Trendyol böylece voleybola yönelik desteğini altyapıdan milli takımlara, Türkiye’den EuroVolley gibi önde gelen uluslararası organizasyonlara uzanan bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor.

Filenin Sultanları, Son Dakika

Son Dakika Filenin Sultanları EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

21:44
Bir ilk Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
20:17
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 21:53:40. #7.12#
SON DAKİKA: EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement