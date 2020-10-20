Evde 13 litre sahte içki ile yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 litre sahte içki, 55 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çeşitli aroma ile malzemeler ele geçirildi. Evde bulunan S.N. ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmaların ardından, sahte içki imalatı yaptığı belirlenen S.N.'ye ait eve dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş sahte rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin, 1 küçük şişe üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişe ele geçirildi.Operasyonda S.N. gözaltına alınırken, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.