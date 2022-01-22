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EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI - Son Dakika

EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI

22.01.2022 11:12

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge (8) ilk karnesini aldı.

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge (8) ilk karnesini aldı.

Baba Ali İhsan Yıldırım'ın başvurusu üzerine, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evde eğitim alması sağlanan Özge Yıldırım, karnesini arkadaşlarının da bulunduğu anaokulunda, öğretmeni Yasemin Çiçekdağ'ın elinden aldı. Özge, ilk karne mutluluğunu onu yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak paylaştı. Öğretmeni Yasemin Çiçekdağ, "Özge'nin ilk karnesini verdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah başarılarının devamı gelecektir" dedi.

ARKADAŞLARIYLA OKULA GİDECEK

Çok mutlu olduğunu ve Özge'nin ilk karnesini öğretmeninin elinden alırken heyecanlandığını ifade eden baba Ali İhsan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz. Özge eğitim hayatındaki ilk karnesini aldı. Çok sevinçliyiz. Bugün ilk karnesini aldı, devamını getireceğiz. Yakında arkadaşlarıyla birlikte eğitim almasını istiyoruz. Biliyorsunuz Özge'nin bir ayağı protez, okula gidemiyor. Okula gidemediği için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden evde eğitim alabilmesi için öğretmen talebinde bulunduk. Eve öğretmen gönderdiler. Özge evde öğretmeninden eğitim alıyor. İlk yarı bitti ve Özge karnesini aldı. Kızımızı okutmak iyi bir eğitim almasını sağlamak en büyük amacımız."

ÖZGE'NİN HİKAYESİ

Kepez ilçesinde oturan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (38) 1 Ocak 2014 tarihinde 'Özge' adını verdikleri bebekleri 6,5 aylık dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım, evin tavanına 150 TL harcayarak düzenek kurdu. Kurulan düzenekle yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Protezi zamanla olmayan Özge ve Yıldırım ailesine vatandaşlar ve özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin TL maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum sürecinin atlatılması için İstanbul'a gitti. Özel bir protez merkezinde yeni protez takılan Özge, 3 hafta süren uyum sürecinde uzmanlarla yürüme eğitimi aldıktan sonra tekrar Antalya'daki evine döndü.

EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI
EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI
EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI

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İhsan Yıldırım, Antalya, Protez, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EVDE EĞİTİM ALAN ÖZGE YILDIRIM İLK KARNESİNİ ALDI - Son Dakika
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