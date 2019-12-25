"Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu' toplantısı - Son Dakika

"Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu" toplantısı

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu" toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu" toplantısı yapıldı.


Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki toplantıya, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kapısı çalınmayan hiç kimsenin olmayacağını ifade ederek, "Mahalle ve köylerde bakıma ihtiyaç duyan insanları belirleyeceğiz. Bunları durumlarına göre değerlendirip, gerekirse evindeki tamir onarım ile temizliğini ve kişisel bakımlarının yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Kimsesiz, desteksiz ve yaşlı olup, desteğe ihtiyaç duyanların sorunlarına yerel imkanlar vasıtasıyla dokunacağız. Hem evinin bakımını yapacağız hem de temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Mahalle ve köylerimizdeki önemli bir eksikliği çözmüş olacağız. Oluşturulacak komisyonlarımız bakan bir göz olacak. Herkese kolaylıkla ulaşabilme imkanımız var. Kapısı çalınmayan vatandaşımız olmayacak. Mahallemizde ve köylerimizde yani sorumluluk alanımızda sahipsiz, kimsesiz ve bakılmayan bir insan kalmamalı. Tabi bunları tespit ve götürülecek o hizmet noktasında muhtarlarımıza da önemli görev düşüyor. Bu bir toplumsal dayanışmayla ve el birliğiyle olur. Bilecik genelinde 864 evde sağlık hizmeti alan vatandaşımız var. Bunun dışında da desteğe ihtiyaç duyanları da tespit edip ihtiyaçlarını yerelde çözmeye çalışacağız" dedi.


İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ise, her insanın sağlık hizmetine bir şekilde ihtiyacının bulunduğunu dile getirerek, evde sağlık hizmetlerinin işleyişi konusunda sunum yaptı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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