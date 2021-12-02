"Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar - Son Dakika

"Evde Tek Başına" filmi bir döneme damga vurmuştu. Özellikle o dönem çocuk olanlar, dizideki evi görme ve içinde kalma hayali kuruyordu. Turizmciler bu fırsatı değerlendirdi. İnternet üzerinden açılan bir rezervasyon sayesinde, evde kalmanın bedeli 25 dolar olarak belirlendi.

REZERVASYONLAR 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan filmdeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak.

BİR GECELİK KONAKLAMA 25 DOLAR

Klasik tatil filminde gösterilen Chicago bölgesindeki evde sadece bir gecelik konaklama 25 dolar olarak belirlendi. Evin misafirleri filmin ikonik sahnelerinde olduğu gibi televizyon izlerken bir şeyler yiyebilecek ve Kevin'in tıraş losyonundan kullanabilecek.