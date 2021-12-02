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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar - Son Dakika

"Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

02.12.2021 16:44

Bir döneme damga vuran "Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev, filmin hayranları tarafından çok merak ediliyordu. Bu evde vakit geçirmek isteyenlere fırsat doğdu. Ev, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb aracılığıyla rezervasyona açıldı ve evde gecelik konaklama fiyatının 25 dolar olarak belirlendiği açıklandı.

"Evde Tek Başına" filmi bir döneme damga vurmuştu. Özellikle o dönem çocuk olanlar, dizideki evi görme ve içinde kalma hayali kuruyordu. Turizmciler bu fırsatı değerlendirdi. İnternet üzerinden açılan bir rezervasyon sayesinde, evde kalmanın bedeli 25 dolar olarak belirlendi.

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

REZERVASYONLAR 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan filmdeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak.

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

BİR GECELİK KONAKLAMA 25 DOLAR

Klasik tatil filminde gösterilen Chicago bölgesindeki evde sadece bir gecelik konaklama 25 dolar olarak belirlendi. Evin misafirleri filmin ikonik sahnelerinde olduğu gibi televizyon izlerken bir şeyler yiyebilecek ve Kevin'in tıraş losyonundan kullanabilecek.

Evde Tek Başına filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

İnternet, Aralık, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar - Son Dakika
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