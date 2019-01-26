Son Dakika Haberleri: Eve Dönüş Filmi

Eve Dönüş Filmi

42 dakika önce

Eve Dönüş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eve Dönüş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ben, bir Noel arifesinde hiçbir şeyin farkında olmayan ailesinin yanına döner. Ben’in ihtiyatlı annesi Holly Burns (Julia Roberts) çok sevdiği oğlunu içtenlikle karşılar fakat yeni gerçekler su yüzüne çıktıkça çok geçmeden oğlunun tehlikede olduğunu öğrenir. Holly, hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek gelecek 24 saat içinde ailenin çöküşüne engel olmak için elinden geleni yapmak zorundadır.


Yönetmen: Peter Hedges
Senaryo: Peter Hedges
Oyuncular: Julia Roberts, Lucas Hedges , Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones, David Zaldivar, Alexandra Park, Michael Esper , Tim Guinee, Myra Lucretia Taylor, Kristin Griffith, Jack Davidson , Mia Fowler, Jakari Fraser, Cameron Roberts, Jeff Auer, Henry Stram, Bill Buell, Sandra Caldwell, Nathalie Carvalho, Emily Cass McDonnell, Jocelyn Bioh, Gamze Ceylan, Marquise Vilson, Michelle Hedges, Karen Willock, Leon Addison Brown, Bevan Thomas, Crystal Bock , Melissa van der Schyff
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Ben Is Back
Yapımcı Firma: Black Bear Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

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