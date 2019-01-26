Eve Dönüş Filmi

Ben, bir Noel
arifesinde hiçbir şeyin farkında olmayan ailesinin yanına döner. Ben’in ihtiyatlı annesi Holly
Burns (Julia Roberts
) çok sevdiği oğlunu içtenlikle karşılar fakat yeni gerçekler su yüzüne çıktıkça çok geçmeden oğlunun tehlikede olduğunu öğrenir. Holly, hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek gelecek 24 saat içinde ailenin çöküşüne engel olmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Yönetmen:
Peter HedgesSenaryo:
Peter HedgesOyuncular:
Julia Roberts, Lucas Hedges , Courtney B. Vance, Kathryn Newton
, Rachel Bay Jones, David Zaldivar, Alexandra Park, Michael Esper , Tim Guinee, Myra Lucretia Taylor, Kristin Griffith, Jack Davidson , Mia Fowler, Jakari Fraser, Cameron Roberts, Jeff Auer, Henry Stram, Bill Buell, Sandra Caldwell, Nathalie Carvalho, Emily Cass McDonnell, Jocelyn Bioh, Gamze Ceylan, Marquise Vilson, Michelle Hedges, Karen Willock, Leon
Addison Brown, Bevan Thomas, Crystal Bock , Melissa van der SchyffFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Ben Is BackYapımcı Firma:
Black Bear PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
26.04.2019Eve Dönüş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.