EVİ TERK EDEN EŞİNİ, BAŞINA MERMER VE TAŞLA VURARAK AĞIR YARALADI - Son Dakika

ADANA'da Suriye uyruklu Abdülmecit Abdulaziz (33), bir süre önce evi terk eden eşi Münire Hüseyin'i (28) sokak ortasında başına taş ve mermer parçalarıyla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, eşini öldüresiye döven Abdulaziz aranıyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çukurova ilçesinin Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdülmecit Abdulaziz, bir süre önce evi terk edip ablasının yanına yerleşen Münire Hüseyin ile konuşup barışmak için adrese gitti. Apartmanın önünde bekleyen Abdulaziz, eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Abdulaziz, bir süre sonra dışarı çıkan eşi Münire Hüseyin'in yolu kesip eve dönmesini istedi. Genç kadın kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulaziz, yerden aldığı taş ve mermer parçalarıyla eşinin başına defalarca vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münire Hüseyin, bağırarak yardım istedi. Eşini öldüresiye döven Abdulaziz, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Münire Hüseyin Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.