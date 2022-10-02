Son dakika haberi... EVİN BANYOSUNU SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... EVİN BANYOSUNU SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

02.10.2022 10:25

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen İbrahim Halil K. ile Kadir Y., polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen İbrahim Halil K. ile Kadir Y., polisin operasyonuyla yakalandı. Burada yapılan aramada 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, İbrahim Halil K. ile Kadir Y.?nin, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahları tamir ettikleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, satış yaptıklarını belirledi. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda İbrahim Halil K. ile Kadir Y. gözaltına alınırken, evde de arama yapıldı. Evin banyosunda ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ev sahibi İbrahim Halil K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... EVİN BANYOSUNU SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... EVİN BANYOSUNU SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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