Evinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının ölmeden önce evine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetinbaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.


Kadının ölümünden şüphelenen polis harekete geçti


Olay günü evde incelemelerde bulunan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetinbaş'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi. Şüphe üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekiplerin incelemeleri sürerken, Çetinbnaş'ın yapılan otopsi incelmesinde vücudunda darp izleri olduğu ve bu sebepten dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.


Yaşlı kadının evine giren 2 kişi yakalandı


Çetinbaş'ın cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinde Çetinbaş'ın öldüğü gece evine bazı şahısların girdiği belirlendi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler Çetinbaş'ın evine giren kişilerin R.K. ve Z.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar burada tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan şahısların yalnız yaşayan Çetinbnaş'ın evine hırsızlık amacıyla girerek kadını öldürdükleri öğrenildi. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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