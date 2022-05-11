Zonguldak'ta kızıl geyik ve karaca kafalarıyla yakalanan kişiye 180 bin lira ceza - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki operasyonda koruma altındaki hayvanların kafaları ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce istihbari çalışmalar sonucunda N.S'ye ait farklı adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda üzerinde haç motifi olan Bizans Dönemi'ne ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar olan etnografik özellikli sini, 3 adet üzerinde Arapça yazılar bulunan el yazması kitap, tarihi eser niteliğinde eski toprak küp, 11 adet değişik ebatlarda fosil, 6 adet farklı ebatta sikke, tarihi eser niteliğinde tabanca, 2 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 6 adet ruhsatsız tüfek, 411 adet değişik marka ve kalibre tüfek fişeği, 100 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 3 kızıl geyik kafası ve 6 geyik ayağı ile 3 karaca kafası ve 4 karaca ayağı bulundu.

Aramalarda ele geçirilen koruma altındaki hayvanların kafa ve ayakları Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

N.S'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında tazminat olarak 180 bin lira para cezası ile ayrıca 2 bin 356 lira ile 11 bin 838 lira arasında idari para cezası uygulandı.