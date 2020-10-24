Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

24.10.2020 19:39
Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

ADANA'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ADANA'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğan K. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen Doğan K., dairesine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından, göğsünden ve kolundan yaralan Doğan K., silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan K. Acil Servis'te tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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