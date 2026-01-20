Giresun'da sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasıyla birlikte yaşadığı evini ateşe verdi. Yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu, olayın ilk anlarında güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte binayı duman kaplarken, bazı bina sakinlerinin yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çektiği belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Evini ateşe verdi, babasıyla birlikte mahsur kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?