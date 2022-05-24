Evinin balkonunda ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 53 yaşındaki adam, evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz tesisatı işiyle uğraşan 53 yaşındaki Ahmet Yılmaz, oturduğu evin balkonunda annesi tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp birimine sevk edildi.