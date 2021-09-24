Evlat hasreti çeken baba Tokay: "HDP ve PKK çocuğumu Amerika askeri yapmış"- Ailelerin direnişi devam ediyor - Son Dakika

- Evlat hasreti çeken baba Tokay: "HDP ve PKK çocuğumu Amerika askeri yapmış"

Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 753. gününde de sürüyor. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "3 yıla girdik, Özgür Yurttaş Derneği piknik amaçlı 14 yaşındaki çocuğumu aldı götürdü. 10 yıldır götürmüş şuan 24 yaşında, çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Eğer ölmüş ise cenazesini versinler, getirsinler çocuğumu bana versinler, HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış. Oğlum sesimi duyuyorsan gel 32 arkadaşın geldi, ailesiyle birlikte sende gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aileler gelsin çocuklarını onlardan istesin. Çocukları dağa gitmiş hiç çocuklarını isteyenler var gelip destek olsunlar. Aileler gelip çocuklarını HDP ve PKK'dan istesinler" dedi.