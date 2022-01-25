EVLAT NÖBETİNDEKİ ABLA: YÜZDE 70 ENGELLİ KARDEŞİMİ KAÇIRDILAR - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin evlat nöbeti 876'ncı günde de devam ediyor. Engelli çocukları kaçırılan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, kardeşi Muhammed'in de yüzde 70 engelli olduğunu söyleyerek, 'Sürekli kansızlık problemi vardı kardeşimin. Kan takviyesi almadığında baygınlık geçiriyordu. Düzenli sağlıklı beslenmesi gerekiyordu. Buna rağmen onu bizden aldılar, kaçırdılar' dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 876 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 34 oldu.

Engelli çocukları kaçırılan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, kardeşi Muhammed'in de yüzde 70 engelli olmasına rağmen terör örgütü tarafından kaçırdığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın elinde çok sayıda engelli çocuğun bulunduğuna işaret eden Canbey, şunları söyledi:

'Yaz, kış, yağmur, çamur demeden eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantısı HDP'den dağa kaçırdığı engelli çocuklarımızı istiyoruz. O çocuklar, özel çocuklar, her birinin hayatını sürdürebilmesi için özel bakıma ihtiyacı var. HDP ve PKK engelli çocukları dağa kaçıracak kadar hasiyetsiz ve kansızdır. O zalimlerin, o vicdansızların ellerinden evlatlarımızı kurtaracağız. Evlatlarımızı da kurtarana kadar buradayız. Benim kardeşim Muhammed yüzde 70 engelliydi. Sürekli kansızlık problemi vardı kardeşimin. Kan takviyesi almadığında baygınlık geçiriyordu. Düzenli sağlıklı beslenmesi gerekiyordu. Benim annem sürekli hastanelerdeydi. 5 çocuğu daha olmasına rağmen bizi evde bırakır kardeşimin tedavisiyle ilgilenirdi. Annem haftalarca hastanelerde kalıyordu. Buna rağmen kardeşimi dağa kaçırdılar. Biz gittik kardeşimin yüzde 70 engeli raporlu olduğunu söyledik. Bize, "Biz bu raporu tanımıyoruz. Bu çocuk artık burada bizim gözetimimizde. Size ihtiyacı yok, bu çocuğu artık size vermeyeceğiz" dediler. Kandil'e kadar gittik. Bizim kararlılığımızı görünce, "Bir daha gelirseniz sizi öldürülürüz" diye tehdit ettiler. En son bize, "Sağlam birini getirin bu engelliyi götürün" dediler. Burada benim kardeşim gibi dağa kaçırılan çok genç var. Anne ve babaların acısı çocuklarının engellerinden dolayı acıları ikiye katlanıyor. Bu nasıl bir acıdır bize yaşatıyorlar."

Esmer Koç, kızı Zübeyda'nın yüzde 40 işitme engelli olduğunu belirterek, 'Kızımı tedavi ettirecektim. Onu kaçırdılar. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim' dedi.