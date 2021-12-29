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Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler

29.12.2021 12:08
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 849'uncu günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 849'uncu günde de sürdü. 17 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için nöbet tutan Serdar Yıldız, "Babamın vefatından sonra kardeşime duygusal yaklaşıp, onu kandırdılar ve dağa gönderdiler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 849 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan ve babasının vefatından sonra 20 Aralık 2015'te kaçırıldığını belirttiği Mahsun Yıldız için oturma eylemini sürdüren Serdar Yıldız, kardeşine teslim olması için çağrıda bulundu. Babasının vefatından sonra terör örgütü yandaşlarının kardeşine duygusal yaklaştığını ve kandırıp dağa götürdüğünü kaydeden Yıldız, "Örgüt yandaşları, 20 Aralık 2015'te kardeşimi kandırıp, terör örgütü PKK'ya teslim ettiler. Kardeşim, örgütten kurtul ve annenin kucağına gel. Bir an önce dön. Ülkemize karşı savaşan bütün terör örgütlerini bitirmek için yemin ettik. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi" dedi.


Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ağabey: Babamın vefatından sonra kandırıp dağa götürdüler - Son Dakika
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