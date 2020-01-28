Evlat nöbetindeki aileler depremin vurduğu Elazığ'a doğru yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki aileler depremin vurduğu Elazığ'a doğru yola çıktı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler depremin vurduğu Elazığ'a doğru yola çıktı

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 148 gündür oturma eyleminde olan aileler, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından mağdur vatandaşlara destek olmak üzere kente doğru yola çıktı.

Evlat nöbetindeki aileler depremin vurduğu Elazığ'a doğru yola çıktı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 148 gündür oturma eyleminde olan aileler, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından mağdur vatandaşlara destek olmak üzere kente doğru yola çıktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur olan vatandaşlara destek olmak için kente doğru yola çıktı. Terör örgütü tarafından kaçırılan er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ile kardeşi Mehmet Said Yıldırım, Şerima Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus ve annesi Emine Kaya, Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç ve Ramazan Üçdağ'ın babası Mevlüde Üçdağ deprem felaketinde mağdur olan aileleri ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Elazığ'a gitti.

Aileler Elazığ Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra deprem dolayısı ile mağdur olan vatandaşların bulunduğu çadırlarda depremzedelerle bir araya gelecek.

(İHA)

Diyarbakır, Elazığ, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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