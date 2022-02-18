Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan mücadelesi 900'ncü gününe girdi. Türkiye'nin birçok yerinden ailelere desteğe gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşların desteği ile sağanak altında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, evlat nöbetinin 900'ncü gününde ailelerin yanında olduklarını söyledi. "Çocukların yeri dağ değil, ailelerinin yanıdır" diyen Başkan Beyoğlu, "Çocukların yeri Türkiye'mize, iyi birer evlat olmalıdır. Çocukları dağa götürerek, dağda tutarak, işkenceyle orda tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya bunu anlamıştır ki, terör bitmiştir" dedi.

"TEMSİLCİMİZ, HDP VEKİLLERİ DEĞİL, TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR"

Diyarbakır'da, 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için nöbete katılıp daha sonra zafere ulaşan Ayşegül Biçer, aileler adına basın açıklamasını okudu. 3 Eylül 2019'da bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüyen evlat nöbetinin 900'ncü gününde olduğunu belirten Biçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaz, kış, hastalık demeden hasretle, özlemle evlatlarını bekleyen annelerin kararlı duruşu 900 gün değil, 900 yılda geçse vazgeçmeyecekler. Bu anne ve babalar, PKK'yı bitirmeden, HDP'nin kapısına mühür vurmadan ve tarihin en karanlık sayfalarına bir daha açılmayacak üzere kapatmadan buradan kalkmayacaktır. HDP milletvekilleri Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan, sizin çocuklarınız nerede? Biz fakir fukaranın çocukları dağlarda aç susuz ölüme mahkum edilirken, sizin çocuklarınız Avrupa ülkelerinin en güzel tatil merkezlerinde şampanya patlatıp sabahlar olmasın diyorlar. Ama emin olun ki, bu anneler, kanının son damlasına kadar mücadele edecekler. Çünkü ant içtik. ya zafer yada ölüm."

Evlat nöbetinde olup 14 Şubat 2021'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 şehitten biri olan Şehit polis

Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, kanının son damlasına kadar evlat nöbetindeki ailelere destek vereceklerini söyledi. Açıklamaların ardından aileler, eyleme destek verenlerle birlikte yürüyüş düzenleyerek, HDP il binasının arka kapısına "Kandil kapısı" pankartı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyüşlerini sonlandırdı.

Eyleme Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Gara'da şehit edilen Şehit Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya ve annesi Emine Kaya, AK Parti temsilcileri, MHP temsilcileri, Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş destek vererek katıldı.

(Sedat Irmak-İHA)