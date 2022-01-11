Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR

11.01.2022 12:10

DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor.

DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor. Televizyonlarda çıktı. HDP milletvekiliyle PKK'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 252 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 862'inci günde de sürdü. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbetin ardından Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP-PKK ilişkisinin HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile öldürülen teröristin beraber çektirdiği fotoğraf ile ortaya çıktığını söyledi. Kızını almadan eylemine de son vermeyeceğini belirten Koç, Aramadığımız, sormadığımız kapı kalmadı. Hala kızımdan haber yoktur. Öldü mü kaldı mı Bilmiyorum. Ben HDP-PKK'dan kızımı istiyorum. Benim kızımı versinler, benim kızım hasta bir kızdır. Benim kızım dağa giden bir kız değildir. Benim kızım silah alan bir kız değildir. Artık kızımı bana versinler, artık yeter. 8 senedir ciğerimi yaktılar. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir. HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor ama millet bize inanmıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Görmüyor musunuz Televizyonlara çıktı. HDP milletvekiliyle PKK'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. HDP, PKK kamplarına gidiyor. Çünkü birdir. Bizim çocuklarımızı da HDP götürmüş, PKK'ya teslim etmiş. Biz de HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP bizim çocuklarımızı getirmediği sürece biz il binası önünden gitmiyoruz. HDP ne ise PKK odur. PKK neyse HDP odur. HDP, PKK'dan güç alıyor. PKK da HDP'den güç alıyor. Kızım beni görüyorsan kaç gel, devletine teslim ol ifadelerini kullandı.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR - Son Dakika


Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!         
12:41
Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış         
12:33
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiaları Meclis'e taşıdı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiaları Meclis'e taşıdı         
12:27
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:27 Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
12:06 Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz
12:03 Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 12:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP VE PKK BİRDİR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement