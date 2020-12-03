Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun

03.12.2020 15:28
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 458'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 458'inci günde de sürüyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, "Oğlum yanlış yoldasınız, sen ve senin bütün arkadaşların gelin, güçlü devletimize teslim olun. Dalgalanan al sancağın altında hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'PKK VE UZANTISI HDP BİTMEDEN ANNELERİN GÖZYAŞI DİNMEYECEK'

Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Evladı terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin eylemlerine destek vermesini isteyen Biçer, "458 gün değil, 458 yılda olsa PKK ve uzantısı olan HDP'den çocuklarımızı almadan bu mücadele bitmeyecek. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki aileler gelin buraya, hakkımız olan evlatlarımızı PKK'dan alalım. PKK'nın bölgede yakmadığı ev kalmadı. Yeter artık. Batıda polis ve askerlere sürekli saldırı yapılıyor. PKK ve uzantısı HDP bitmeden annelerin gözyaşı dinmeyecek. Oğlum yanlış yoldasınız, sen ve senin bütün arkadaşların gelin, güçlü devletimize teslim olun. Dalgalanan al sancağın altında hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım. Sizi orada korkutuyorlar ama korkmayın" dedi.


Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun - Son Dakika


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