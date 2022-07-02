Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı - Son Dakika
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Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı

02.07.2022 14:07

Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bin 34 gündür evlat nöbetinde olan iki aile daha evladına kavuştu.

Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı

DİYARBAKIR - Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bin 34 gündür evlat nöbetinde olan iki aile daha evladına kavuştu. Aileler, çocuklarını teslim aldıktan sonra soluğu çadırda nöbette oldukları ailelerin yanında aldı.

Çocuklarının HDP aracılığıyla kiminin kaçırıldığı, kiminin ise kandırılıp bölücü terör örgütü PKK mensupların teslim edildiği iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 303 aileden bugün 36 ve 37'inci aile evlatlarının kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler, bin 34 gündür her gün evlatlarına çağrıda bulundu. Ailelerin çağrıları yanı sıra, güvenlik güçlerinin de yoğun çalışması sonucu ikna edilen örgüt mensupları buğuna aileleriyle Diyarbakır'da buluşturulup teslim edildi. Aileler, evlatlarını teslim aldıktan sonra soluğu HDP il binası önünde nöbette oldukları ailelerin yanında aldı.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T. ve M.A.'nın aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne ailelerle bir araya gelerek destek verdiklerini söyledi. Teslim olan Merve A.'nın babası İhsan A. ve anne Sevgil A., ve Abdurrahim T.'nin annesi Fahime T., çadırda açıklamalarda bulundu. Anne Sevgil A., çok mutlu olduğunu kaydederek, "Çok mutluyum rabbim bu günü bütün annelere göstersin, evlat acısını kimseye yaşatmasın. Devletimize çok teşekkür ediyorum, emekleri çok var üzerimizde. Heyecanlıyım, çok mutluyum, 7 yıldır ayrıydım hiç umudumuz yoktu" dedi.

Evladına kavuşan anne Fahime T., ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çok teşekkür ettiğini aktararak, Allah devletten razı olmasını ve kendilerine sahip çıktıklarını 7 yıldır göremedikleri oğluyla buluştuklarını belirtti.

YORUMLAR
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu Evlat nöbetindeki 2 anne daha çocuğuna kavuştu! Yavrusuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi Evlat nöbetindeki 2 anne daha çocuğuna kavuştu! Yavrusuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlatlarına kavuşan iki aile, soluğu çadırda çocuklarını bekleyen ailelerin yanında aldı - Son Dakika
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