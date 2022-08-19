Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler - Son Dakika
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Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler

19.08.2022 16:14
Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler

Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler Londra'da yaşayan Nijerya asıllı İngiliz çift evliliklerinin 25. yılını kutlamak İngiltere'den 200 kişilik grupla Marmaris'e geldi.

Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler

MUĞLA - Londra'da yaşayan Nijerya asıllı İngiliz çift evliliklerinin 25. yılını kutlamak İngiltere'den 200 kişilik grupla Marmaris'e geldi. Evliliklerinde 25 yılı dolduran çift, 200 kişilik misafirleri bu özel günlerini Marmaris'te görkemli bir törenle kutladılar.

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris'te yaz sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yerli vatandaşların yanı sıra yurtdışından özellikle düğün, nişan, doğum günü ve evlilik yıldönümü kutlamaları için gelenler ilçeyi hareketlendiriyor. Londra'dan Marmaris'e gelen Nijerya asıllı İngiliz çift de 25. evlilik yıldönümlerini kutlamak akrabaları ile birlikte Marmaris'te tören düzenledi. Tüm davetlilerin beyaz giysi ile katıldığı törende çift evlilik yıldönümlerini görkemli bir törenle kutladı.

Kardeşinin ve yengesinin 25. evlilik yıl dönümlerini kutlamalarından mutlu olduğunu ifade eden damadın abisi Ourotimmy Omani, "Burada olmaktan çok mutluyum, kardeşim evlilik yıldönümünü kutluyor, gençler artık evlenmek istemiyorlar oysaki evlilik çok güzel" dedi.

Organizatör firmanın Londra'dan gelen ortağı Mansura Kennedy, "Marmaris'e 2010 yılından bu yana geliyoruz ve burayı çok seviyoruz. Eşim Brain Kennedy ile Londra'da düğün organizasyonları yapıyoruz. 2 yıl önce doğum günü partisi için 70 kişilik bir grup ile de Marmaris'e gelmiştik. Sosyal medya üzerinden Donna ile tanışıp buradaki organizasyonları ortak yapmaya karar verdik. Bugün burada 25. evlilik yıldönümü kutlanıyor. İki farklı uçak ile yaklaşık 200 kişi bu kutlamalara katıldı. Marmaris çok güzel. Doğası, havası ve insanları çok güzel" şeklinde konuşarak düğün ve kutlamalar için Londra'dan gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliklerde müzik direktörlüğü yapan DJ. Tufan Uysal, "Bazen misafirlerimiz müziklerini kendileri planlıyor, istedikleri tarzları söylüyor. Biz de ona göre bir çalma listesi oluşturuyoruz. Geleneksel müzikleri, oyun müzikleri hep onların zevkleri ve kültürlerine göre belirliyoruz" şeklinde konuştu.

Marmaris'te yurtdışından gelen misafirlerin 10 yıldır düğün organizasyonlarını yapan ve kendisi de İngiltere'de doğup büyüdükten sonra Marmaris'e yerleşen Donna Yörük, "Misafirler bize sosyal medya üzerinden ulaşıp iletişime geçiyorlar. 10 yıldır çoğunlukla İngiliz düğünlerini, yıldönümü etkinliklerini yapıyoruz. İngiltere'de ortak çalıştığımız bir firma var. Onlar bize tarihleri özel istekleri belirtiyor biz de ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Hem ülkemizi hem şehrimizi mutlu bir şekilde anmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Organizatör Yörük, ünlü futbolcu Rio Ferdinant'ın da düğün organizasyonunu kendilerinin yaptıklarını sözlerine ekleyerek bir çok ünlü isimle çalıştıklarını belirtti.

Düğünde görevli Adıyamanlı servis elemanı Nazif Kılıç, "4 yıldır turizm sektöründe çalışıyorum. Yabancıların düğünleri çok farklı her seferinde farklı bir kültür öğreniyorum. Adıyaman'da düğünlerde davul zurna çalınır, orkestralar gelir bu düğünler bize göre çok sade" diye konuştu.

Londra'da İnşaat işleri ile uğraşan ve 25. evlilik yıldönümlerini Marmaris'te kutlayan Josepf Saccoa, "2020 yılında buraya bir doğum günü etkinliği için gelmiştim ve buraya hayran kalmıştım. İnsanları, havası ve yemekleri çok güzeldi. Karıma 2022 yılındaki 25. yıl kutlamamızı burada yapmak istediğimi söyledim o da çok sevdi. Doğum gününde 70 kişi gelmiştik bu kutlamaya 200 kişi geldik. Gelenlerin hepsi Londra'dan sadece bizim akrabalarımız, dostlarımız. Gelecek yaz da tatil için geleceğiz çünkü burayı çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Kutlama seremonisi gece yarısına kadar devam eden etkinliğe katılan davetlilerin 5 gün daha Marmaris'te tatil yaptıktan sonra yaşadıkları ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler - Son Dakika

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