Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Toplantısı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde faaliyet gösteren 718 Sayılı Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kooperatifin mevcut çalışmaları ile bölge tarımının durumu, çiftçilerin ihtiyaçları, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kooperatifin başkanı da olan Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Evreşe'miz için çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.