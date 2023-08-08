Evrim Alasya, kendisine hakaret içerikli mesajlar atan takipçisini ifşa etti: Mahkemede anlatsın - Son Dakika
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Evrim Alasya, kendisine hakaret içerikli mesajlar atan takipçisini ifşa etti: Mahkemede anlatsın

08.08.2023 13:39

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Evrim Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen bir kadın takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi. Sinirlenen oyuncu, mesajlara karşılık olarak 'Fahişe olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede' ifadelerini kullandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen kadın takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi. Mesajlar karşısında sinirlenen oyuncu, "Fahişe olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede" ifadelerini kullandı.

"FAHİŞE HALİNLE SALLADIN"

Bir kadın kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın. Sizin yurtdışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

Oyuncu Evrim Alasya kendisine 'Fahişe' diyen takipçisini ifşa etti: Huzurunu kaçıracağım

"BEN ONUN HUZURUNU KAÇIRACAĞIM"

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle öfke kustu: "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! 'Fahişe' olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede."

Oyuncu Evrim Alasya kendisine 'Fahişe' diyen takipçisini ifşa etti: Huzurunu kaçıracağım

"MAHKEMEDE BENDEN NEDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU ANLATSIN"

"Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden! Ha bir de hayatı çevreyi koruyormuş."

Oyuncu Evrim Alasya kendisine 'Fahişe' diyen takipçisini ifşa etti: Huzurunu kaçıracağım
Oyuncu Evrim Alasya kendisine 'Fahişe' diyen takipçisini ifşa etti: Huzurunu kaçıracağım
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Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Evrim Alasya, kendisine hakaret içerikli mesajlar atan takipçisini ifşa etti: Mahkemede anlatsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evrim Alasya, kendisine hakaret içerikli mesajlar atan takipçisini ifşa etti: Mahkemede anlatsın - Son Dakika
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