Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlendi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlendi. Derenin renk değiştirip köpürdüğü görüldü. Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlenerek, renk değiştirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olması nedeniyle dereden endişe duyduklarını ifade eden çevre halkı yetkililerden yardım bekliyor.



Dilovası, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:35 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü - Son Dakika

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı