Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
2 saat önce
Hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Fenerbahçe
Kulübünün eski yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp
Karadayı (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüp Karadayı'nın, Üsküdar
'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen
ve spor camiasından birçok isim katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
ile Beşiktaş
Kulübü Başkanı Fikret Orman
da cenazeye çelenk gönderdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) İstanbul
Şubesinin eski başkanlarından duayen spor yazarı Eyüp Karadayı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Karacaahmet
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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