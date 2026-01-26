Eyüpspor'dan Beşiktaş'la Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor'dan Beşiktaş'la Beraberlik

26.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Beşiktaş'tan 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Beşiktaş gibi büyük bir takımdan 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu ve ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan, iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puanı bırakmıştık. Bugün ikinci devre kazanabilirdik de. Maçın gelip gittiği anlar oldu. Beşiktaş geçişleri iyi yapan bir takım. Savunma geçişlerinde zaafları var. Oyuncularımız alan vermedi. Genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce takımın lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor. Bu yüzden mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarımız destek olsun. Kayyum heyeti geldi. Kulübümüzde sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Beşiktaş'la Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor'dan Beşiktaş'la Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.