Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediye Başkanı Seçilen Deniz Köken Mazbatasını Aldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Seçilen Deniz Köken Mazbatasını Aldı

44 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Seçilen Deniz Köken Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldı. Ardından Köken düzenlenen törenle görevi Remzi Aydın'dan devraldı. Aydın, törende Deniz Köken'e bir mektup verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını teslim aldı. Köken, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak Eyüpsultan Belediye Binası'na geldi. Burada Köken, vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılanırken gerçekleştirilen devir teslim töreniyle de görevi Remzi Aydın'dan görevi devraldı. Törende Remzi Aydın, görevi boyunca gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı bir kitabı yeni seçilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teslim etti. Devir teslim töreni sonunda Remzi Aydın, Deniz Köken'e bir mektup verdi. Eyüpsultan Belediyesi girişinde vatandaşlara seslenen Başkan Deniz Köken hedefledikleri projeleri gerçekleştireceklerine vurgu yaptı.

"Endüstri 4.0 çağını yakalayabilen bir yerel yönetim anlayışı"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Eyüpsultan ilçemiz için çok güzel bir seçim oldu. Vatandaşımızın sorunlarını dinledik ve ilçemizin neye ihtiyacı olduklarını onlardan duymuş olduk. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ki yol haritamızı ona göre dizayn ettik. Buradan en son 9 Ocak 2004'te ayrılmışım 15 yıl 3 ay sonra tekrar belediyeye geldim. 21'nci yüzyıl endüstri 4.0 çağını yakalayabilen bir yerel yönetim anlayışı hayata geçirip diğer belediyelere de örnek olabilecek bir davranış sergilememiz lazım. Mesele gök gürültüsü gibi gürlemek değil yağan yağmurlar gibi bereket saçmaktır" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
Aydın, Deniz Köken, Güncel
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