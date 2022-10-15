EYÜPSULTAN'DA BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

15.10.2022 12:44

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan hafif ticari araç, daha sonra beton bariyerlere çarparak takla attı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan hafif ticari araç, daha sonra beton bariyerlere çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü Yunus K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Topçular mahallesi Rami Kışla Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus K. yönetimindeki 34 CMF 969 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce kaldırıma ardından ise beton bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sürücü Yunus K. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yunus K., Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çekici vasıtasıyla aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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