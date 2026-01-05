Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu - Son Dakika
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

Eyüpsultan\'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu
05.01.2026 09:43
EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri, silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin teslimat yapacağı restorana baskın düzenleyen jandarma, valiz içerisinde 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin teslimat yapacağı restorana baskın yapan jandarma valizin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon değerinde olduğu öğrenilen 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken operasyon anı kameralara yansıdı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettiği bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir restoranda teslimat yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri restorana operasyon düzenledi. Şüpheli baskında yakalanırken yanındaki valizde ise arama yapıldı. Valizde jandarma tarafından 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon anları kameralara yansıdı. Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu
