Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını - Son Dakika

Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını

05.01.2021 11:34
Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla soğuk kış günlerinde vatandaşlara, 'Mobil İkram Aracı' ile çorba ikramı yaptı.

Eyyübiye Belediyesi sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla soğuk kış günlerinde vatandaşlara, 'Mobil İkram Aracı' ile çorba ikramı yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla soğuk kış günlerinde vatandaşlara, 'Mobil İkram Aracı' ile çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, soğuk kış günlerindeki çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıtıyor. Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde her sabah06.00 ile 08.30 saatleri arasında dağıtılan çorba ve ekmek ikramına vatandaşlar da ilgi gösteriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Sigorta Bölgesi sadece Eyyübiye'nin değil Şanlıurfa'nın en yoğun olduğu bir bölge. Malumunuz burada Organize Sanayi bölgesine, Evren sanayi bölgesine çalışmak için servislere binip buradan hareket ediyorlardı. Pandemi'den önce burada çorba ikramımız vardı. Maalesef sosyal mesafeyi korumak adına titiz davranarak çorba ikramımıza ara vermek zorunda kaldık. Geçen günlerde sabah ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sıkıntılarına ortak olduk ve vatandaşlarımızın bizlerden çorba talebi oldu. İlk günden bu yana vatandaşlarımızın bütün talepleri baş göz üzerine demiştik ve bu taleplerini hemen yerine getirmek için ilgili Başkan Yardımcımıza talimatımızı verdik ve bugün burada Eyyübiye Belediyemizin ikramı olan "Sabır Çorbası" kaldığı yerden kesintisiz bir şekilde kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza devam edecek. Biz Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı kardeşlerimizin her zaman emrindeyiz" dedi.

Vatandaşlar da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür ederek, "Fakir fukaranın yanında bizlerin ve durumu iyi olmayan işçilerin sabah erkenki kahvaltı ihtiyacını karşılıyor. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımız Mehmet Kuş'tan binlerce kez Allah razı olsun. Bir ara pandemiden dolayı çorba ikramına ara verildi. Yeniden başladı. Allah razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını
Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını
Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını

Balıklıgöl, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eyyübiye'de mobil araç ile çorba dağıtımını - Son Dakika


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