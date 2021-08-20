Eyyübiye Kaymakamı Ünal, Saray Kaymakamlığı'na atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaymakam ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalara göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesine Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 yılı 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, "Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmış" atanma kararına göre, Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Saray Kaymakamı olarak atandı.

Saray Kaymakamı Adnan Tezcan geçtiğimiz yıl Valilik kararıyla Tekirdağ Valiliği Hukuk İşleri birimine getirilmiş Tezcan'ın yerine vekaleten Vali Yardımcısı Asalet Karabulut getirilmişti.

Adem Ünal Kimdir?

1967 yılında Isparta'da doğan Ünal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisine kaydoldu ve 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında Kaymakamlık sınavını kazandı. Çorum Bayat ve Burdur Altınyayla ilçelerinde vekalet görevi, Niğde Çiftlik, Tunceli Hozat, Diyarbakır Lice Kaymakamlığı, Rize Vali Yardımcılığı, İyidere, Derepazarı, Kalkandere ve İkizdere Kaymakam vekilliği, Gaziantep Vali Yardımcılığı, İncirliova Kaymakamlığı, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve daha sonra 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Eyyübiye Kaymakamı olarak görev yaptı. - TEKİRDAĞ