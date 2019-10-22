Son Dakika Haberleri: Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı
Son Dakika Güncel Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı

Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı

50 dakika önce

Muhteşem Üçlü filminin yapımcısı Ömer Kaya ile ünlü yönetmen Ezel Akay yeni sinema filmi "Osman 8" için çalışmalara başladı.

Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı, System.String[]

Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.

Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şuana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.

Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.

Ömer Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
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