Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı
50 dakika önce
Muhteşem Üçlü filminin yapımcısı Ömer Kaya ile ünlü yönetmen Ezel Akay yeni sinema filmi "Osman 8" için çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.
Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şuana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.
Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.
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