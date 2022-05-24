Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı

24.05.2022 14:52

Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı

ANKARA - Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola'nın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında 'hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola'ya, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, "Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum herkes gibi tepkimi dile getirdim" dedi.

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'hakaret' suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı

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Oyuncu Ezgi Mola, hakaret davasında 6 bin 960 lira adli para cezası aldı Oyuncu Ezgi Mola, hakaret davasında 6 bin 960 lira adli para cezası aldı Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım! Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
Kaynak: İHA

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