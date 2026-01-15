Ezher Şeyhi'nden Filistin Desteği

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin davasını açık ve tavizsiz bir şekilde savunmakla gurur duyduğunu söyledi.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mısır'da yayımlanan "Savtu'l Ezher" (Ezher'in Sesi) gazetesine yaptığı açıklamada, Ezher Kurumu olarak Filistin meselesine verilen desteğe dikkati çekti.

İşgal altında yaşayan Filistin halkının maruz kaldığı zulmün zirve yaptığına işaret eden Ezher Şeyhi, "Tarihte hiçbir halk, Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı ve herkesin canlı yayında tanık olduğu gibi bir soykırımla sonuçlanan zulme maruz kalmamıştır." dedi.

Ezher Kurumunun Filistin meselesi için daha fazlasını yapması yönünde gelen taleplere işaret eden Ezher Şeyhi, "Bizler siyasi bir kurum değiliz ve elimizden ancak insani yönde baskı yapmak geliyor." diye konuştu.

Ezher'in hem İslami bir bilim ve eğitim kurumu olduğunu hem de Müslüman toplumların sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Ezher Şeyhi, kurumun düşünce ve duruşunu bilgelik ve sağduyulu açıklamalarla ortaya koyduğunu ifade etti.

Ezher Şeyhi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında insani yardım konvoylarını organize etmenin yanı sıra Filistinli öğrencilere destek sağladıklarını ve Filistin meselesini sonraki nesillere aktaracak konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışı temaslarında veya kurumu ziyaret edenlerle yaptıkları görüşmelerde Filistin meselesini sürekli gündemde tuttuklarını anlatan Ezher Şeyhi, "Filistin davasını açık ve tavizsiz bir şekilde savunmakla gurur duyuyorum." dedi.

Kendisinin Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü ancak Filistin davasına destek veren duruşunun buna engel olduğu yönündeki bir soru üzerine Ezher Şeyhi, şunları kaydetti:

"Ödüllerden çok daha önemli bir şey aldım. Allah'ın lütfuyla, ödüllerle veya maddi şeylerle meşgul olan veya onları arayanlardan değilim. Şeriatımız haksızlığı reddeder ve kesinlikle yasaklar. Bütün bunlar benim en çok aradığım şey ve hayatımın geri kalanında ulaşmayı hedeflediğim nihai amaçtır, Allah'tan bana bu konuda başarı vermesini ve yardımcı olmasını niyaz ediyorum."