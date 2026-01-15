Ezher Şeyhi'nden Filistin Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ezher Şeyhi'nden Filistin Desteği

15.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El-Ezher Şeyhi Tayyib, Filistin'i tavizsiz savunduklarını ve işgale karşı insani destek sağladıklarını belirtti.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin davasını açık ve tavizsiz bir şekilde savunmakla gurur duyduğunu söyledi.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mısır'da yayımlanan "Savtu'l Ezher" (Ezher'in Sesi) gazetesine yaptığı açıklamada, Ezher Kurumu olarak Filistin meselesine verilen desteğe dikkati çekti.

İşgal altında yaşayan Filistin halkının maruz kaldığı zulmün zirve yaptığına işaret eden Ezher Şeyhi, "Tarihte hiçbir halk, Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı ve herkesin canlı yayında tanık olduğu gibi bir soykırımla sonuçlanan zulme maruz kalmamıştır." dedi.

Ezher Kurumunun Filistin meselesi için daha fazlasını yapması yönünde gelen taleplere işaret eden Ezher Şeyhi, "Bizler siyasi bir kurum değiliz ve elimizden ancak insani yönde baskı yapmak geliyor." diye konuştu.

Ezher'in hem İslami bir bilim ve eğitim kurumu olduğunu hem de Müslüman toplumların sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Ezher Şeyhi, kurumun düşünce ve duruşunu bilgelik ve sağduyulu açıklamalarla ortaya koyduğunu ifade etti.

Ezher Şeyhi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında insani yardım konvoylarını organize etmenin yanı sıra Filistinli öğrencilere destek sağladıklarını ve Filistin meselesini sonraki nesillere aktaracak konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışı temaslarında veya kurumu ziyaret edenlerle yaptıkları görüşmelerde Filistin meselesini sürekli gündemde tuttuklarını anlatan Ezher Şeyhi, "Filistin davasını açık ve tavizsiz bir şekilde savunmakla gurur duyuyorum." dedi.

Kendisinin Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü ancak Filistin davasına destek veren duruşunun buna engel olduğu yönündeki bir soru üzerine Ezher Şeyhi, şunları kaydetti:

"Ödüllerden çok daha önemli bir şey aldım. Allah'ın lütfuyla, ödüllerle veya maddi şeylerle meşgul olan veya onları arayanlardan değilim. Şeriatımız haksızlığı reddeder ve kesinlikle yasaklar. Bütün bunlar benim en çok aradığım şey ve hayatımın geri kalanında ulaşmayı hedeflediğim nihai amaçtır, Allah'tan bana bu konuda başarı vermesini ve yardımcı olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezher Şeyhi'nden Filistin Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:42:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ezher Şeyhi'nden Filistin Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.