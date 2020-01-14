Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği

6 saat önce

Ezine Belediyesince Avrupa Birliği Horizon (Ufuk) 2020 Akıllı Şehirler ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında ilçede bulunan inşaat alanının kreş ve gündüz bakımevine dönüştürülmesi projesine TÜBİTAK'tan 350 bin lira geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.

Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği, System.String[]

Ezine Belediyesince Avrupa Birliği Horizon (Ufuk) 2020 Akıllı Şehirler ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında ilçede bulunan inşaat alanının kreş ve gündüz bakımevine dönüştürülmesi projesine TÜBİTAK'tan 350 bin lira geri ödemesiz hibe desteği sağlandı.


Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Dörtyol Belediyesinin de hibe desteği aldığı 3 projeden birinin Ezine olduğunu söyledi.

Bunun gururu verici olduğunu belirten Yüksel, "Çocuklarımızın geleceği, ilçemizin daha yaşanabilir, modern, turizm, kültür, sanat yapısıyla, sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelmiş bir kent olması yönünde 'Sevdamız Ezine, vakit Ezine vakti' sloganıyla yürüttüğümüz tüm çaba ve çalışmalarımızı gece gündüz demeden devam ettireceğiz. Her şey Ezine için." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Güray Yüksel, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezine Belediyesinin projelerine TÜBİTAK desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]