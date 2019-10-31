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Son Dakika Güncel Ezine'de öğrencilerden askerlere ziyaret

Ezine'de öğrencilerden askerlere ziyaret

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 22 Eylül İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla başlatılan "Mehmetçik Sevgi Çemberi Projesi" kapsamında 3. Jandarma Er Eğitim Taburu'nda askerlerle bir araya geldi.

Ezine'de öğrencilerden askerlere ziyaret, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 22 Eylül İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla başlatılan "Mehmetçik Sevgi Çemberi Projesi" kapsamında 3. Jandarma Er Eğitim Taburu'nda askerlerle bir araya geldi.

Okul yöneticileri ve öğretmenleriyle tabura gelen öğrencilerin katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Proje hakkında katılımcılara bilgi veren Okul Müdürü Sibel Sağlam Saçal, çocuklara erken yaşta millet olma bilincini aşılamayı, vatan, millet, ordu, Mehmetçik bilincini kavratmayı hedeflediklerini söyledi.

Daha sonra, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı tarafından öğrencilere çiçek hediye edildi.

Mehmetçikler adına Jandarma Teğmen Lütfü Akınlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman'ın konuşmalarının ardından okulun ana sınıfı öğretmeni Öznur Aslaner, "Barış Pınarı" şiirini okudu.

Öğrenciler arasında "Mehmetçik ve Vatan" konulu şiir yarışmasında birinci seçilen "Askerim" şiirini Ecem Kabak, ikinci olan "Mehmetçik" şiirini Nisa Nur İnce, üçüncü seçilen "Mehmetçik" şiirini de Aysel Duru Güneri seslendirdi. Şiir ve resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Tabur Komutanı Binbaşı Hızlı'dan aldı.

Öğrencilerin Mehmetçiğe ithafen hazırladığı videonun da izletildiği programın ardından konuklara yemek verildi.

Jandarma, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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