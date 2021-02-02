F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı - Son Dakika

F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı

02.02.2021 19:46

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi sonrası Almanlar harekete geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın alan Almanların dünyaca ünlü yayın organı Bild, yarı final maçlarını sitesinden canlı olarak ziyaretçileriyle buluşturacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi Almanya'da da etkisini göstermeye başladı. Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı.

Dünyaca ünlü Alman yayın organı, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe- Başakşehir ve Galatasaray- Antalyaspor maçlarını yayınlayacak.

F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı salı günü 20:45'te, Galatasaray- Alanyaspor maçı ise çarşamba günü 20:45'te başlayacak.

F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı

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Son Dakika Spor F.Bahçe'nin Mesut transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı - Son Dakika Spor


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